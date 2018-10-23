Расходы на встречу Путина и Трампа увеличились

Власти Финляндии представили проект дополнительного бюджета на текущий год, в котором говорится о покрытии почти шести миллионов евро, потраченных на саммит президентов России и США в Хельсинки в июле 2018 года. Документ опубликован во вторник, 23 октября, на сайте финского правительства.

Около 5,7 миллиона евро будут направлены полиции Финляндии, пограничной охране, вооруженным силам и министерству иностранных дел страны, говорится в документе.

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По данным Yle, в представленный проект не вошли расходы канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, которая также сделала свой вклад в проведение встречи, передает ТАСС. Речь может идти о 250 тысячах евро, потраченных в том числе на размещение президента США Дональда Трампа и его супруги, уточняла телекомпания после саммита в Хельсинки.

В июле сообщалось, что затраты на организацию встречи лидеров России и США в Хельсинки превысили четыре миллиона долларов. Однако на тот момент не была учтена стоимость использования истребителей, вертолетов и военных кораблей.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча лидеров России и США. Переговоры президентов, в том числе беседа тет-а-тет, длились почти четыре часа. Как отметил российский президент Владимир Путин, встреча положила начало длительному процессу и помогла сделать первый шаг к урегулированию многочисленных проблем.

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