Путин подвел итоги встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США также подчеркнул, что сегодняшняя встреча с российским коллегой — это начало длительного процесса. «Мы договорились, что в будущем будем часто встречаться», — сказал Трамп.

По словам американского президента, диалог с Путиным был прямым и открытым. Хозяин Белого дома подтвердил, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на уровне спецслужб в сфере борьбы с терроризмом, и сообщил, что заявил собеседнику об имевшем место вмешательстве российских властей в выборы в США. Путин, в свою очередь, подчеркнул в ответ, что Россия этого не делала и не собирается.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что американская сторона могла бы активнее настаивать на выполнении украинскими властями минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Российский президент добавил, что он и Трамп в целом довольны своей первой полноформатной встречей.

Переговоры между Россией и США в Хельсинки, включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, продлились почти четыре часа.

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