Непослушание пятилетнего мальчика стало прологом к суровому приговору его матери-россиянки

На Кубани убившая 5-летнего сына за непослушание женщина получила 15 лет колонии

На Кубани Краснодарский краевой суд приговорил 37-летнюю жительницу Крымска Марию Савченко к 15 годам лишения свободы за расправу над своим 5-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Она признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). На заседании фигурантка не признала наличие умысла на убийство, утверждая, что не желала смерти ребенка. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ТАСС, в региональном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала обвиняемую вменяемой.

Как установил суд, в августе 2024 года Савченко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась со своим 5-летним сыном на балконе в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. Она разозлилась на то, что мальчик ее не слушался, и открыла окно, подняла его над подоконником и сбросила вниз. От полученных повреждений ребенок не выжил.

Ранее мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске.