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Силовые структуры
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14:28, 22 июля 2026 (обновлено: 14:38, 22 июля 2026)Силовые структуры

Непослушание пятилетнего мальчика стало прологом к суровому приговору его матери-россиянки

На Кубани убившая 5-летнего сына за непослушание женщина получила 15 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Кубани Краснодарский краевой суд приговорил 37-летнюю жительницу Крымска Марию Савченко к 15 годам лишения свободы за расправу над своим 5-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Она признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). На заседании фигурантка не признала наличие умысла на убийство, утверждая, что не желала смерти ребенка. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ТАСС, в региональном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала обвиняемую вменяемой.

Как установил суд, в августе 2024 года Савченко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась со своим 5-летним сыном на балконе в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. Она разозлилась на то, что мальчик ее не слушался, и открыла окно, подняла его над подоконником и сбросила вниз. От полученных повреждений ребенок не выжил.

Ранее мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске.

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