Подсчитана стоимость встречи Путина и Трампа

Стоимость организации и проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, по предварительным данным, превысила четыре миллиона долларов. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на МВД Финляндии.

Отмечается, что по сложившейся международной традиции расходы на проведение встречи оплачивает страна-хозяйка. Большая часть расходов — примерно 2,7 миллиона евро — пришлась на МВД. Из этих денег два миллиона евро было потрачено на усиление работы полиции в Хельсинки, оставшаяся часть пришлась на работу Центральной криминальной полиции, пограничной службы.

Отмечается, что пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

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Чуть более миллиона евро пришлось на МИД. Наибольшая часть денег пошла на аренду дворца «Финляндия» под пресс-центр и организацию его работы. Почти 250 тысяч евро были потрачены на размещение делегации президента США в отеле Hilton Kalastajatorppa, а самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме правительства, на обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Вначале лидеры более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего встреча продолжилась в расширенном составе. По итогам переговоров лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Отмечается, что американский и российский президенты обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.

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