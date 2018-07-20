Госдеп назвал успехи Трампа на переговорах с Путиным

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сумел создать канал для общения и диалога с Москвой. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу EWTN, сообщается на сайте Госдепа.

По его словам, у хозяина Белого дома была цель «взять две страны, которые шли по плохому пути [в двусторонних отношениях] и попробовать изменить этот путь». «У нас нет иллюзий относительно вызовов, которые Россия представляет для США. Но есть такие вещи, как борьба с терроризмом», — пояснил глава Госдепа, добавив также, что у обеих стран есть ядерное оружие.

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19 июля стало известно, что президент США попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить российского лидера в Вашингтон. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Вначале лидеры более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего встреча продолжилась в расширенном составе. По итогам переговоров лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Отмечается, что американский и российский президенты обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.

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