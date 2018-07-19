Трамп пригласил Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить в Вашингтон российского лидера Владимира Путина. Об этом у себя в Twitter сообщила пресс-секретарь Сандра Сандерс.

По ее словам, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.

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Ранее 19 июля Трамп заявил, что ждет новой встречи с Владимирой Путиным. «Я жду нашей второй встречи, чтобы можно было начать реализацию ряда вещей из того объема, который мы обсудили, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», — указал американский президент.

Первый полноформатный саммит Россия-США прошел в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа. Американский и российский лидеры обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.

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