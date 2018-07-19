Трамп возжелал новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в четверг, 19 июля, на своей странице в Twitter.

По его словам, прошедший в Хельсинки саммит был крайне успешным, как бы ни пытались его представить «фейконовостные издания». «Я жду нашей второй встречи, чтобы можно было начать реализацию ряда вещей из того объема, который мы обсудили, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», — указал американский президент.

Трамп добавил, что на поставленные вопросы есть множество ответов, и некоторые из них сложнее, а некоторые — проще. «Но они ВСЕ могут быть решены», — написал он.

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Ранее президент США понадеялся на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на противодействие «фейковых СМИ». По его словам, издания «так сильно хотят увидеть серьезное противостояние с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне».

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа.

Часть американцев ополчилась на Трампа из-за того, что во время встречи он не стал высказываться о вмешательстве России и лично российского лидера в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого он заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

Уже после переговоров Трамп назвал Путина виновным во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

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