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В США нашли способ узнать тайны Трампа и Путина

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Американские сенаторы потребовали от переводчицы президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным дать показания в Конгрессе. Об этом пишет CNN.

Представители Демократической партии поддержали инициативу сенатора Джин Шахин из штата Нью-Гэмпшир. В своем Twitter она написала, что призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президенты говорили во время встречи тет-а-тет, и что именно Трамп пообещал Путину.

Если женщина откажется общаться с Конгрессом, ее предложили вызвать для дачи показаний в суд, сообщало Evening Standard. В то же время CNN уточняет, что пока не ясно, готовы ли республиканцы, которые утверждают кандидатуры для выступления в Конгрессе, вызвать переводчицу в Капитолий.

По информации Business Insider, Гросс работает в госдепратаменте США уже более 10 лет. Она сопровождала бывшую первую леди США Лору Буш в Сочи в 2008 году, а также работала с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсеном.

После встречи лидеров в Хельсинки 16 июля противники Трампа в США назвали его «марионеткой Путина», а также обвинили в «продаже безопасности, демократии страны». «И это только то, что мы увидели в прямом эфире по телевизору», — написал в своем Twitter сенатор Джо Кеннеди.

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