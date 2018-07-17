Трамп проигнорировал советы для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп проигнорировал советы сотрудников своей администрации по поводу встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источников газеты, для Трампа подготовили около 100 страниц с материалами, которые помогли бы ему занять жесткую позицию во время переговоров. Однако президент проигнорировал практически все выкладки, и в итоге его речь оказалась практически полностью противоположной плану.

Один из собеседников издания отметил, что чуть ли не все окружающие призывали американского лидера занять жесткую позицию, однако он уже «во время игры» начал действовать самостоятельно. В то же время другой источник указал, что позиция Трампа прорабатывалась заранее.

The Washington Post также указывает, что в Хельсинки президент США показал свое стремление игнорировать советников и разведывательное сообщество в вопросе вмешательства России в выборы в 2016 году. Газета отмечает, что это говорит о явном страхе Трампа, что давление на Путина по этой теме может поставить под сомнение его победу над Хиллари Клинтон.

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После саммита Трампа уже раскритиковали на родине. В частности, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент выглядел как маленькая раскисшая макаронина. А бывший директор ЦРУ Джон Бреннан счел выступление американского лидера предательством.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла 16 июля. Переговоры лидеров, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа.

После саммита Путин заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг. Американский президент указал, что отношения России и США начали меняться. Он также подчеркнул, что нет оснований полагать, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

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