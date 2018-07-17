Шварцнеггер увидел в Трампе маленькую раскисшую макаронину

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным как маленькая раскисшая макаронина. Об это он сказал в своем видео-обращении в Twitter.

«Президент Трамп, я смотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него автограф, селфи или что-то подобное», — сказал Шварцнеггер.

Он добавил, что Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и всю страну. «Что с вами такое?» — спросил актер.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры лидеров, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа. После саммита Путин заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг.

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