Встречу Трампа с Путиным тет-а-тет сочли предательством

Выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки — это предательство. Такое мнение выразил в понедельник, 16 июля, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан на своей странице в Twitter.

По его словам, речь главы государства «выходит далеко за пределы серьезных преступлений и проступков». «Это было не что иное, как предательство. Мало того, что заявления Трампа идиотские, он еще и у Путина на крючке», — написал Бреннан.

До этого бывший глава ЦРУ задался вопросом, зачем американскому лидеру нужно было встречаться с российским коллегой тет-а-тет. «Что он может скрывать от [советника по национальной безопасности Джона] Болтона, [госсекретаря Майка] Помпео, [главы администрации президента Джона] Келли и американской общественности?» — спросил он. Бреннан добавил, что полное отсутствие у Трампа авторитета делает любое его заявление по поводу встречи и договоренностей крайне сомнительным.

Президенты США и России встретились в Хельсинки. Их переговоры, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа.

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Ранее Бреннан заявлял, что у России «может быть что-то» на Трампа, а также что Путин мог запугать американского лидера. Во время переговоров в Хельсинки президенты категорически отвергли наличие компромата. Путин указал, что подобные обвинения — «шелуха», поскольку Россия не собирает компромат на всех приезжающих по делам бизнесменов. Трамп также заявил, что если бы подобная информация была, ее бы уже давно обнародовали.

Главы государств в целом остались довольны своей первой полноформатной встречей. Американский президент указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться.

Бреннан руководил ЦРУ с марта 2013 года. Он покинул свою должность 20 января 2017 года.

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