Бывший глава ЦРУ поведал о компромате Москвы на Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что у России «может быть что-то» на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hill.

Наличие компромата, по мнению Бреннана, объясняет достаточно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», — сказал бывший глава ЦРУ.

Американские политики раскритиковали Трампа после телефонного звонка Путину. Во время разговора американский лидер поздравил Путина с победой на выборах 18 марта.

Как объяснил 21 марта свой поступок сам Трамп, США надо ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем.

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