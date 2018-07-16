Путин понадеялся на оздоровление отношений после беседы с Трампом

Президент России Владимир Путин рассчитывает переговорами с американским коллегой Дональдом Трампом наметить первые шаги по оздоровлению двусторонних отношений. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи, передает РИА Новости в понедельник, 16 июля.

Он также заметил, что в ходе беседы они не решили многочисленные проблемы, но сделали первый шаг на пути к этому.

Президент США, в свою очередь, подчеркнул, что встреча в Хельсинки — начало длительного процесса. «Мы договорились, что в будущем будем часто встречаться», — добавил он.

Первая полноформатная встреча президентов России и США готовилась несколько месяцев. На переговоры лидеры стран опоздали, поэтому беседа началась позже запланированного времени. Президенты проговорили более двух часов.

В то же время Трамп положительно оценил встречу с коллегой. По его словам, проведенные вместе с Путиным часы были очень конструктивными.

Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20.

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