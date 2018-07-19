Трамп понадеялся на хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп понадеялся на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на противодействие СМИ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Фейконовостные издания так сильно хотят увидеть серьезное противостояние с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они безрассудно и сильно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным», — написал американский президент.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа.

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Часть американцев ополчилась на Трампа из-за того, что во время встречи он не стал высказываться о вмешательстве России и лично российского лидера в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого он заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

Уже после переговоров Трамп назвал Путина виновным во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Словосочетание fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости», в ноябре 2017-го было названо словом года. Частота использования данного выражения с 2016-го по 2017 год выросла на 365 процентов, что связывается с высказываниями Трампа.

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