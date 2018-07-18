Посол ощутил «уменьшение расщелины» в отношениях России и США

На переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «уменьшилась расщелина» в понимании проблем. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов на брифинге в МИД, передает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что встреча ему понравилась: «Мне кажется, два президента почувствовали друг друга». Он добавил, что разговор глав государств был субстантивный и серьезный.

По словам Антонова, Трамп действительно слушал Путина во время переговоров, хоть это и не значит, что он с ним во всем согласен. «Мне показалось, что та огромная расщелина в понимании проблем как двусторонних отношений, так и международных проблем, стала чуть-чуть меньше», — заявил посол.

Глава дипмиссии также отметил, что Москва поможет Трампу с налаживанием двухсторонних отношений.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа. После них американский президент заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

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