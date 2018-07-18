Выявлены называющие Россию врагом американцы

Более трети американцев считает Россию врагом США. Таковы результаты опроса, проведенного Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos после состоявшегося 16 июля саммита президентов двух стран.

В целом Москву сочли врагом Вашингтона 38 процентов опрошенных. Примерно столько же посчитали, что она — соперник США, и всего восемь — что друг. Значительной оказалась разница в этом вопросе и между республиканцами и демократами. Так, половина последних называет Россию врагом, в то время как среди поддерживающих Республиканскую партию их треть.

Действия американского лидера Дональда Трампа в отношении Москвы не одобрили 55 процентов респондентов, а поддержали их 37. Среди республиканцев уровень одобрения оказался крайне высок: 71 процент против 14 у демократов.

С выводами американского разведывательного сообщества о вмешательстве России в выборы 2016 года согласилось большинство (59 процентов). Чуть больше половины опрошенных также сочли, что доказательства связи администрации Трампа с Москвой, вероятно, будут найдены.

В то же время речь Трампа в Хельсинки, раскритикованная политиками, не повлияла на рейтинг одобрения его деятельности в целом: его поддержали 42 процента — среднее между 40 и 44, фиксировавшимися ранее в июле. В опросе участвовали 1011 человек, среди которых 453 относили себя к республиканцам, а 399 — к демократам.

Ранее Трамп заявил, что не считает Россию противником. Президент США также признал вмешательство Москвы в американские выборы. Он заявил, что оговорился во время саммита Россия — США в Хельсинки, сказав, что не видит причин, по которым Россия могла бы вмешаться в выборы.

Переговоры российского лидера Владимира Путина и Трампа прошли в Хельсинки 16 июля, они стали первой полноформатной встречей глав двух стран. После нее американский президент заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

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