США определились с отношением к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию противником. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox News.

«У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник" (adversary). Мы можем работать вместе, мы можем прекрасно [это] делать, каждый может жить в мире», — заявил Трамп в ответ на вопрос, считает ли он Россию главным противником.

Ранее Трамп утверждал, что воспринимает Владимира Путина не как врага, а как конкурента (competitor), но надеется, что однажды он может стать другом. Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков ответил, что Москва рассматривает американского лидера как партнера по переговорам.

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17 июля президент США признал вмешательство России в американские выборы. Он заявил, что оговорился во время саммита Россия-США в Хельсинки, сказав, что не видит причин, по которым Россия могла бы вмешаться в выборы.

В июле Всемирный банк опубликовал обновленный рейтинг мировых экономик. Экономика России в 2017 году заняла 11-ю строчку рейтинга с ВВП в 1,58 триллиона долларов. Первую строчку занимают США (19,4 триллиона долларов), на втором месте оказался Китай (12,2 триллиона), замыкает тройку экономика Японии (4,9 триллиона).

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