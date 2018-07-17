США пригрозили России новыми санкциями

США могут ввести новые санкции против России, если Конгресс сочтет это необходимым, заявил спикер Палаты представителей Пол Райан. Его слова передает Reuters во вторник, 17 июля.

«Россия — это угроза, она не разделяет наших интересов и ценностей», — заявил он, добавив, что сам будет «более чем счастлив новым ограничительным мерам».

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Райан также отметил, что в этот раз Москве не удастся избежать наказания за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. «Давайте будем предельно конкретны: Россия вмешалась в наши выборы», — сказал он.

13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и также два комитета Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс.

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