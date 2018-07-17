Российского бизнесмена обвинили в спонсировании протестов в Македонии

Российского бизнесмена Иван Саввиди, бывшего члена партии «Единая Россия», обвиняют в спонсировании демонстраций против переименования Македонии. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на документы, предоставленные министерством внутренних дел страны.

Сообщается, что предприниматель якобы перечислил более 350 тысяч долларов македонским политикам, националистическим организациям и футбольным болельщикам, выступающим против изменения названия страны и ее последующего вступления в НАТО. В документе МВД говорится, что деньги были выплачены наличными, которые перевезли через границу с Грецией. Один их футбольных фанатов, участвовавших в беспорядках подтвердил, что его участие в них было оплачено.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил BuzzFeed, что «правительство получало сообщения о греческих бизнесменах, которые поддерживают пророссийский курс и перечисляли македонцам денежные средства». В обмен на это они должны были начать беспорядки перед референдумом о вступлении страны в НАТО, который состоится позднее в 2018 году.

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Сам Саввиди свою причастность к протестам в Македонии опроверг, писало РБК. По словам представителя компании «Агроком», основанной бизнесменом в 2004 году, материал BuzzFeed не соответствует действительности, а организация намерена обратиться в суд.

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

В июне Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики, ее новое наименование — Республика Северная Македония. 5 июля македонский парламент во второй раз утвердил это соглашение, преодолев вето президента страны Георге Иванова. Македонцам также нужно будет внести правки в конституцию, референдум по этому вопросу запланирован на осень.

После утверждения документа в том числе греческой стороной Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011-м Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.

Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть одноименная провинция, и новая страна могла бы на нее претендовать.

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