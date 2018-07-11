Греция вышлет двух российских дипломатов

Греция решила выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещено въезжать в страну. Об этом пишет газета Kathimerini.

Издание поясняет, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. В частности, им вменяют «попытку извлечения и распространения информации», подкуп греческих государственных деятелей, а также «скоординированные усилия по расширению влияния России в Греции посредством деятельности Императорского православного палестинского общества».

По утверждению высокопоставленных источников, Афины настаивают на немедленном выезде сотрудника посольства Виктора Яковлева. Те же источники утверждают, что Греция по-прежнему хочет поддерживать хорошие отношения с Россией и продвигать дружбу двух народов.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС. Тогда Греция отказалась присоединиться к демаршу.

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