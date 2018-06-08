Британия придумала подразделение для борьбы с российской политикой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит на саммите G7 в Канаде создать международную группу быстрого реагирования для борьбы с российскими кибератаками и убийствами. Об этом на приватном ужине с группой консерваторов рассказал министр иностранных дел страны Борис Джонсон, сообщает Buzzfeed.

По его словам, идея о создании такой группы будет пользоваться поддержкой во всем мире. Джонсон считает, что значение России в мире очень уменьшилось, и Путин хочет доставить всем проблемы. «Мир должен дать "твердый" ответ», — добавил глава МИД.

В правительстве Великобритании информацию о предложении создать группу быстрого реагирования не прокомментировали. По информации источника в одной из стран G7, такая идея будет обсуждаться, но прямых упоминаний России в этом контексте не звучало.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры, а также сообщила о закрытии британского генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета.

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