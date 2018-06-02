Мэй разочаровалась в США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разочарована решением США ввести пошлины на металлы из стран ЕС. Она заявила о совместной готовности Лондона и Брюсселя бороться за защиту оказавшихся под ударом секторов промышленности, передает ТАСС.

«США, ЕС и Великобритания являются близкими союзниками и всегда выступали за ценности открытой и честной торговли во всем мире. Для Великобритании сталелитейная и алюминиевая промышленность чрезвычайно важны, но они также вносят вклад в американскую промышленность, в том числе в оборонные проекты, которые укрепляют национальную безопасность Соединенных Штатов», — отметила Мэй.

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Ранее, 1 июня, сообщалось, что Евросоюз введет ограничения в отношении американских товаров после того, как США приняли решение с 1 июня распространить свои пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС.

Минфин США 31 мая объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.

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