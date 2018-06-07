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Британское генконсульство в Петербурге закрылось из-за Скрипаля

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Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершило свою работу в четверг, 7 июня. Об этом заявил британский посол в России Лори Бристоу на приеме в дипмиссии, передает ТАСС.

По его словам, последний прием в петербургском диппредставительстве состоялся несколько дней назад. Он проходил в честь дня рождения британской королевы Елизаветы II.

«Генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу, это был не наш выбор», — заявил Бристоу.

Посол добавил, что сейчас непростое время для российско-британских отношений. «После атаки в Солсбери нам пришлось переосмыслить отношения с российским правительством, это привело к определенным последствиям», — приводит его слова РИА Новости.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры, а также сообщила о закрытии британского генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось. Скрипали провели в больнице несколько недель: 33-летнюю Юлию выписали 9 апреля, а 66-летнего Сергея — 18 мая.

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