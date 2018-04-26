Москва потребовала от США вернуть захваченное

Москва требует вернуть ей все захваченные властями США объекты российской собственности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в ситуации с резиденцией генконсула России в Сиэтле Вашингтон грубейшим образом нарушает международные правовые нормы. «Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было», — подчеркнула она.

«Со своей стороны настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — указала Захарова.

25 апреля представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон). В МИД произошедшее назвали «государственным рейдерским захватом». В Госдепартаменте же заявили, что действия американских властей «являются не захватом, а твердым и законным ответом на продолжающееся возмутительное поведение России».

26 марта власти США в качестве реакции на дело бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании, объявили персонами нон грата 60 представителей России. Также было закрыто российское генконсульство в Сиэтле, а его главе предписано покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.

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