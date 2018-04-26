Госдеп назвал вторжение в российскую дипмиссию «законным ответом» Москве

Действия представителей Госдепартамента, взломавших замок и проникнувших на территорию российского генконсульства в Сиэтле, «являются не захватом, а законным ответом на действия России». Об этом в своем Twitter написала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Сегодня сотрудники госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», лишь твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала она.

25 апреля представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон). Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов прокомментировал инцидент, заявив, что российская сторона расценивает его как «нарушение всех дипломатических и консульских конвенций, а также законодательства США, охраняющего право частной собственности».

Официальный представитель МИД России МСария Захарова назвала этот инцидент «государственным рейдерским захватом».

Администрация США объявила генконсула России в Сиэтле персоной нон грата и предписала до 24 апреля освободить резиденцию, находящуюся в собственности России. Москва приняла зеркальные меры.

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