МИД России заявил о рейдерском захвате здания генконсульства в Сиэтле

Власти США начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Facebook.

«Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала она.

Ранее 25 апреля представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон). Как рассказал агентству ТАСС источник в российской дипмиссии, американцы взломали замок и проникли внутрь здания. Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов прокомментировал инцидент, заявив, что российская сторона расценивает его как «нарушение всех дипломатических и консульских конвенций, а также законодательства США, охраняющего право частной собственности».

Администрация США предписала до 24 апреля освободить резиденцию генконсула в Сиэтле, которая является собственностью России.

26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.

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