Американский посол в России остался без переводчика

Посол США в России Джон Хантсман остался без переводчика, сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 6 апреля.

Утром 5 апреля посольство покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном. Среди них в полном составе оказался отдел политики дипмиссии.

«Под высылку попали все — и те, кто занимался Украиной и Сирией, и те, кто курировал вопросы стратегической стабильности (...) Не знаю, на кого посол теперь будет опираться», —приводит издание слова одного из собеседников, близких к Госдепу.

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В частности, в группу отправленных в США дипломатов, помимо личного переводчика посла, попал пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон. «Из России сотрудники дипмиссии улетели на специальном чартерном рейсе», — отмечает газета.

Москва решила выслать американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные меры, объявленные Вашингтоном 26 марта. Администрация президента США Дональда Трампа в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля заявила о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

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