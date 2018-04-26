Посол назвал «антироссийским» захват российского генконсульства в Сиэтле

Посол России в США Анатолий Антонов назвал «антироссийским и недружественным шагом» действия сотрудников Госдепартамента, вторгнувшихся на территорию генконсульства в Сиэтле. Об этом сообщает РИА Новости.

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«73 года назад солдаты и офицеры советской и американской армий встретились на Эльбе. И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле», — заявил он.

Антонов отметил, что сотрудники Госдепа «зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей».

«Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США», — посетовал дипломат.

25 апреля представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон). Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов прокомментировал инцидент, заявив, что российская сторона расценивает его как «нарушение всех дипломатических и консульских конвенций, а также законодательства США, охраняющего право частной собственности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент «государственным рейдерским захватом».

Позднее в Госдепартаменте заявили, что действия американских властей «являются не захватом, а твердым и законным ответом на продолжающееся возмутительное поведение России».

Администрация США объявила генконсула России в Сиэтле персоной нон грата и предписала до 24 апреля освободить резиденцию, находящуюся в собственности России. Москва приняла зеркальные меры.

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