Македония получила новое название

Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом пишет BBC News.

К общему решению после многих лет протестов и переговоров пришли греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев. Как отмечается, после подписания документов страна будет называться Республика Северная Македония. Ее национальным языком будет македонский, а граждане будут именоваться македонцами.

Такое название должно будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне, так что к нему придется привыкать и остальным государствам. Оговорено, что можно использовать как английский вариант, так и славянский.

Теперь документ должны утвердить правительства двух стран. После этого Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией.

Спор о названии разразился после того, как Македония получила независимость от Югославии. Оно не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать. В ходе переговоров стороны отказались в том числе от названий Верхняя Македония или Новая Македония.

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