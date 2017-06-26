Греческие правые провели факельное шествие из-за названия Македонии

Сотни сторонников ультраправой греческой партии «Золотая заря» провели факельное шествие в городе Салоники в знак протеста против позиции Афин по отношению к названии страны Республика Македония. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Члены «Золотой зари» полагают, что позиция греческого правительства излишне миролюбива, а Македония, сохраняя свое название, выражает притязание на одноименный регион на севере Греции. В данный момент идут переговоры по выбору и присвоению Македонии временного имени — тогда страна сможет войти в НАТО, чему пока препятствует Греция. Афины настаивают на том, чтобы Республика Македония сменила название на «Республику Скопье», «Республику Верхняя Македония» или «Республику Вардарская Македония».

