Греция заблокировала заявление ЕС по правам человека в Китае

Греция заблокировала заявление Евросоюза с критикой соблюдения прав человека в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Планировалось, что страны ЕС представят заявление с согласованной позицией всех стран-членов на заседании Совета ООН по правам человека, однако Афины выступили против. Как отмечает агентство, это первый случай, когда Евросоюзу не удалось представить заявление Совету по правам человека. Ранее заявления с критикой Китая регулярно блокировала Венгрия, но на таком уровне это происходит впервые.

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Как следует из заявления греческого МИД, в заявлении содержалась «неконструктивная критика Китая». «С точки зрения Греции, такой подход контрпродуктивен, — говорится в тексте. — Во многих случаях избирательная критика в отношении отдельных стран не способствует улучшению ситуации с правами человека в этих странах и ведет лишь к ухудшению двусторонних отношений». По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Греции, есть и другие страны-члены ЕС, разделяющие эту точку зрения.

Евросоюз уже раскритиковал решение Греции. Один из дипломатических источников, на которые ссылается агентство, указал, что Афины заблокировали заявление несмотря на решение МВФ и властей ЕС, согласившихся выделить Греции дополнительные деньги для борьбы с последствиями финансового кризиса. «Это, по меньшей мере, нечестно», — приводит агентство слова дипломата.

Греция активно развивает экономические связи с КНР. В 2016 году китайская компания COSCO Shipping выкупила 51 процент акций крупнейшего греческого порта Пирей.