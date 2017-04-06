Депутатам из Австралии закрыли въезд в Китай

Двум австралийским депутатам было отказано во въезде в Китай после того, как Канберра подписала письмо с критикой КНР за несоблюдение прав человека. Об этом сообщает Reuters.

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Два депутата — один от правящей партии, другой от оппозиции — должны были совершить визит в КНР в рамках парламентского расследования увеличения потока синтетических наркотиков из Китая. «В Пекине заявили, что принять их не могут. По совету министерства иностранных дел и торговли Австалии, визит был отменен», — заявил источник агентства. По его данным, КНР возмутил тот факт, что Австралия подписала письмо, в котором выражается озабоченность судьбой китайских правозащитников. Оно было подписано 11 государствами, в том числе Канадой и Японией.

23 марта стало известно, что представители США решили не ставить свою подпись под этим обращением. Тогда, по данным американских СМИ, Госдеп пояснил свою позицию: письмо Вашингтон действительно не подписывал, однако когда госсекретарь Рекс Тиллерсон был в Китае, он в частной беседе дал понять своему коллеге Ван И, что США не собираются исключать вопрос прав человека из двусторонней повестки.