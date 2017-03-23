США не стали обвинять Китай в пытках правозащитников

Вашинггтон не стал присоединяться к другим странам и осуждать Китай за пытки юристов-правозащитников. Об этом сообщает The Independent.
Соответствующее обращение подписали власти Великобритании, Германии, Канады и восьми других государств. Они выражают свое беспокойство судьбой правозащитников, которых держат под стражей, не давая связываться с соратниками.
The Washington Post уточняет, что Госдеп пояснил свою позицию: письмо Вашингтон действительно не подписывал, однако когда госсекретарь Рекс Тиллерсон был в Китае, он в частной беседе дал понять своему коллеге Ван И, что США не собираются исключать вопрос прав человека из двусторонней повестки.
После встречи с Тиллерсоном председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Вы говорите, что отношения между США и Китаем могут быть только дружественными. Я выражаю свою поддержку этой позиции».