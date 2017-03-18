СМИ узнали о планах США продать крупную партию вооружений Тайваню

Администрация президента США Дональда Трампа намерена продать Тайваню крупную партию вооружений, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В частности, Тайбэй может получить современные ракетные системы и противокорабельные ракеты.

Материалы по теме Входящий бесплатно Звонок с Тайваня поставил отношения США и Китая на грань кризиса

Ожидается, что партия вооружений будет значительно больше той, которая планировалась предыдущей администрацией Барака Обамы накануне окончания его полномочий. Стоимость сделки, по всей вероятности, превысит миллиард долларов.

Как отмечается, сделка может быть заключена через несколько месяцев или в следующем году. В Вашингтоне опасаются осложнения отношений с Пекином, в частности, может быть поставлено под угрозу сотрудничество в таких областях, как воздействие на КНДР.

При этом, по словам источников, переговоры между Тайванем и новой администрацией США уже начались. Официальных комментариев Белый дом не дает.

Предполагается, что поставляемое Тайваню вооружение потенциально будет направлено против Народно-освободительной армии Китая, а сама сделка вызовет негодование Пекина.

Несмотря на то, что США дипломатически признают КНР и привержены концепции единого китайского государства, с Тайванем их связывает военно-техническое сотрудничество. Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились после того как Трамп в декабре 2016 года в нарушение традиций поговорил по телефону с главой Тайваня Цай Ин-вэнь.