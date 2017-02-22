США заподозрили Китай в размещении ракет на спорных островах

Американские военные эксперты заподозрили Китай в размещении на спорных островах в Южно-Китайском море (ЮКМ) ракет «земля-воздух». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Разведка США зафиксировала на островах Суби, Мисчиф, Фири Кросс и Спратли, где также размещены взлетно-посадочные полосы для китайских ВВС, строительство почти двух десятков бетонных объектов с раздвижной крышей.

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«Китайцы ничего не строят просто так. Это на них не похоже. Сооружения напоминают пусковые шахты для зенитных ракет, поэтому, скорее всего, это они и есть», — пояснил на условиях анонимности представитель спецслужб.

19 февраля авианосная группа ВМС США начала патрулирование в ЮКМ на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина из-за спорных границ в регионе.

За месяц до этого, в китайское издание Global Times предрекло начало вооруженного конфликта между США и КНР из-за спорных территорий.

Принадлежность островов в Южно-Китайском море оспаривается Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Вьетнамом и Брунеем. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли.

