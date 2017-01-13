В КНР предрекли войну с США из-за островов в Южно-Китайском море

Китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР «Женьминь жибао», предрек войну США с Китаем. Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания.

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Поводом послужили высказывания потенциального госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время процедуры утверждения его Сенатом: он заявил, что в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море (ЮКМ).

«Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий», — говорится в материале. «Похоже, он просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение», — резюмирует автор заметки.

12 июля Международный суд в Гааге постановил, что Китай не имеет «исторического права» на острова в ЮКМ и фактически нарушает права Филиппин.

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В Пекине, в свою очередь, пояснили, что «ни при каких обстоятельствах не примут разрешение территориальных споров и делимитации морских границ третьими сторонами», а «Вооруженные силы КНР будут защищать национальный суверенитет и морские права и интересы страны».

В январе 2013 года Манила подала в Международный суд иск с просьбой признать недействительной так называемую линию «девяти пунктиров», основанную на «исторических правах» Китая. Пекин отказался участвовать в разбирательстве, назвав односторонний иск незаконным и настаивая на том, что у суда нет юрисдикции рассматривать территориальные споры.