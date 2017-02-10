Трамп согласился придерживаться политики «одного Китая»

Президент США Дональд Трамп согласился и далее придерживаться политики «одного Китая». В этом он заверил председателя КНР Си Цзиньпина в ходе телефонного разговора, передает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

Как отмечается, лидеры двух стран провели длительный телефонный разговор вечером в четверг, 9 февраля.

«Представители Соединенных Штатов и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении.

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Также лидеры стран предложили провести личную встречу, пригласив друг друга к себе.

Звонок был охарактеризован в Белом доме как «сердечный разговор», в ходе которого главы государств выразили наилучшие пожелания народам.

За день до этого, 8 февраля, Трамп направил Си Цзиньпину письмо, в котором заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые приносят пользу обеим странам.

Отношения США и КНР обострились после того, как Трамп поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало негодование Пекина. 12 декабря 2016 года республиканец заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться. 4 декабря Трамп в своем Twitter раскритиковал экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.