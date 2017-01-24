В Минэкономразвития указали на главную жертву новой торговой политики Трампа

Политика протекционизма, которую проводит новый президент США Дональд Трамп, сильнее всего ударит по экономике Китая. Об этом во вторник, 24 января, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков, передает «Интерфакс».

Чиновник напомнил о выходе Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). «Год назад среди экономистов сложился некий консенсус в отношении влияния ТТП на мировую экономику. Оценки роста ВВП для всех стран-участниц партнерства за счет роста экспорта варьировались в пределах от 0,2 до 0,5 процента. Теперь этот двигатель роста откладывается, на время или навсегда — пока не ясно», — сказал чиновник.

Если США закроют свои рынки, «первым пострадавшим окажется Китай, который будет вынужден искать ниши для сбыта по всему миру».

Материалы по теме Лица трампономики Как команда нового президента превращает США в корпорацию

«Не случайно руководитель Китая в Давосе выступал с необычно либеральных позиций, призывал к борьбе с торговым протекционизмом. На кону — будущее многих китайских отраслей», — отметил Медведков и подчеркнул, что еще рано делать выводы о том, как будет развиваться торговая политика в мире.

23 января Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП. Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом. Он также намерен пересмотреть условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

20 января, сразу после инаугурации Трампа, Вашингтон объявил о выходе из ТТП. В тексте заявления было сказано, что, сражаясь в торговле честно и жестко, Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве — торговый договор, подписанный в феврале 2016 года 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель соглашения — снижение тарифных барьеров. Документ готовили США. К соглашению также присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Чили, Перу и еще целый ряд стран.