СМИ узнали о намерении Тиллерсона посетить Россию 12 апреля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить намеченную на 5-6 апреля встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы участвовать во встрече председателя КНР Си Цзиньпина, а позже он отправится в Россию. Об этом агентству Reuters сообщили несколько чиновников.

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По их сведениям, Тиллерсон намерен пропустить первую в период его полномочий встречу в Брюсселе со своими 28 коллегами из стран НАТО ради участия в переговорах президента Дональда Трампа с Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля.

Также, как сообщили два чиновника, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.

Пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер не смог оперативно прокомментировать эту информацию.

В середине февраля на полях встречи глав МИД стран G20 Тиллерсон впервые побеседовал со своим российским коллегой Лавровым. В преддверии переговоров Лавров выразил надежду на укрепление контактов с новой администрацией США.

Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря. Позже он был утвержден Сенатом Конгресса.