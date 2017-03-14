Главу Госдепа США уличили в использовании псевдонима

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пользовался псевдонимом Уэйн Тракер и соответствующей учетной записью для переписки с высшими должностными лицами компании ExxonMobil с 2008 по 2015 год. Об этом сообщает The Independent.

Как указывает издание, вымышленное имя всплыло в ходе затяжного судебного разбирательства, открытого в штате Нью-Йорк. В рамках дела слушается иск ряда инвесторов к ExxonMobil, которые подозревают руководство нефтяного гиганта в введении их в заблуждение и мошенничестве.

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Адвокаты истцов потребовали от ExxonMobil предоставить дополнительные документы, в частности, переписку высшего руководства относительно влияния глобального потепления на нефтяной бизнес. Тогда в материалах дела и появился Уэйн Тракер. Как заявил генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман, Тиллерсон использовал псевдоним и зарегистрированный на него почтовый аккаунт для обсуждения с коллегами рисков, связанных с глобальным изменением климата.

«Господин Тиллерсон использовал учетную запись для безопасной и ускоренной связи между избранными старшими должностными лицами компании и бывшим председателем по широкому кругу вопросов, связанных с бизнесом, после того как на его основной аккаунт пришло слишком много сообщений», — пояснил в этой связи представитель Exxon Алан Джефферс.

Пресс-секретарь одной из экологических групп, участвующих в разбирательстве, Джемми Хенн заявил, что ведение переписки от имени вымышленного лица само по себе вызывает подозрение. «Если ему нечего было скрывать, зачем использовать псевдоним?» — задался вопросом он.