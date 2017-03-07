Белый дом скопировал кусок пресс-релиза ExxonMobil в поздравление компании

Администрация президента США поздравила нефтяной гигант ExxonMobil с расширением работ в районе Мексиканского залива. Текст письма, направленного Белым домом, содержит целый абзац, скопированный из собственного пресс-релиза компании. Об этом во вторник, 7 марта, написал в своем Twitter журналист Кристофер Инграм (Christopher Ingraham).

Репортер разместил рядом отрывки из обоих текстов (абзац, о котором идет речь, выделен желтым). Видно, что изменения минимальны — расшифрованная аббревиатура и одно убранное слово.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, в котором благодарит компанию за инвестиции и создание рабочих мест.

The Independent напоминает, что это не первое попадание администрации Трампа впросак. Так, в январе в расписании визитов на сайте Белого дома имя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй трижды написали неправильно — Teresa вместо Theresa. Этот факт вызвал насмешки журналистов, так как вариант без буквы h употребляется в испанском языке. Трамп известен в том числе высказыванием «В нашей стране говорят по-английски, а не по-испански!» (оно касалось его потенциального противника в борьбе за президентское кресло Джеба Буша, который родился в Калифорнии, знает испанский и женат на бывшей гражданке Мексики).

Летом 2016 года, когда Трамп был кандидатом в президенты, его супругу Меланию обвинили в плагиате: речь, которую она произнесла на съезде Республиканской партии, была очень похожа на одно из выступлений тогдашней первой леди Мишель Обамы. Советник миллиардера Джейсон Миллер признал, что в сочинении текста выступления супруге его шефа помогали спичрайтеры, но опроверг обвинения в краже текста.

ExxonMobil — одна из крупнейших мировых нефтяных корпораций. До января 2017 года руководителем компании был нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.