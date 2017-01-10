Президента Ганы уличили в плагиате у Клинтона и Буша

Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, новоизбранный президент Ганы, вступивший в должность 7 января, скопировал часть своей инаугурационной речи из выступлений Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. К такому выводу пришли журналисты The Independent, проанализировав текст его речи.

Выступая перед толпой сторонников во время торжественной церемонии, Акуфо-Аддо заявил: «Пусть вызовы, стоящие сейчас перед нами, грозны — но наши силы грозны не меньше. Ганцы всегда были активным, ищущим народом, глядящим вперед с надеждой. И мы должны воплотить в жизнь видение и волю тех, кто жил на этой земле до нас». Таким образом, он дословно повторил фразу из инаугурационной речи Билла Клинтона в 1993 году, заменив «американцы» на «ганцы». Дальше он продолжил уже словами Джорджа Буша: «Я прошу вас быть гражданами. Гражданами, а не зрителями; гражданами, а не подданными; ответственными гражданами, строящими свою общину и свое государство».

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После того как ролик с речью Акуфо-Аддо попал в сеть, он быстро превратился в объект насмешек. Пресс-служба президента выпустила разъяснение: согласно его тексту, глава государства просто цитировал американских президентов и по недосмотру забыл на них сослаться.

Нана Акуфо-Аддо — потомок ганских королей, выходец из влиятельной семьи, члены которой занимали важные посты в политической системе страны. Он изучал политику, экономику и право в Великобритании, работал в американской фирме, после чего создал и возглавил собственную компанию. В начале 2000-х годов занялся большой политикой, был генпрокурором и главой МИД Ганы. Трижды пытался стать президентом от Новой патриотической партии, пока наконец не выиграл выборы с 54 процентами голосов. Придерживается правоцентристских взглядов.