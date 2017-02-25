Помощник американского вице-президента перепутал флаги Израиля и Никарагуа

В официальном аккаунте американского вице-президента в Twitter появился пост, в котором говорится о поддержке Соединенными Штатами Израиля, но в качестве иллюстрации к ней изображен эмодзи с флагом Никарагуа. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает New York Daily News.

Запись была размещена после выступления Майка Пенса на встрече Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе, состоявшегося накануне. Помощники вице-президента в режиме реального времени постили цитаты в Twitter. В дополнение к названиям стран использовались эмодзи в виде флагов, и израильский заменили никарагуанским. Издание отмечает, что к утру субботы этот твит удалили, однако некоторые пользователи успели сделать скриншот.

Авторы статьи отмечают, что между флагами Израиля и Никарагуа действительно есть некоторое сходство: в обоих белая полоса между двумя синими и некий символ в центре.

15 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время пресс-конференции перепутал имя канадского премьер-министра, назвав его Джо Трюдо вместо Джастина.