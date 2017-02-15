Пресс-секретарь Белого дома перепутал имя канадского премьера

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе конференции для СМИ неверно назвал имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщает Toronto Life.

«Президент США провел чрезвычайно продуктивные переговоры с премьер-министром Канады Джо Трюдо, посвященные нашей общей приверженности тесному сотрудничеству в решение задач, стоящих как перед нашими странами, так и перед всем миром», — заявил Спайсер по итогам встречи лидеров США и Канады, состоявшейся 13 февраля.

Видео: @kylegriffin1 / Twitter

Оговорка вызвала широкое обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи Twitter заявили, что после таких ошибок Спайсеру не стоит удивляться пародиям в телешоу Saturday Night Life (SNL), выходящем на телеканале NBC.

Другие юзеры предположили, что Джо Трюдо — лишь двойник Джастина Трюдо, «которого Канада отправляет в поездки, являющиеся пустой тратой времени». Появилась и версия о том, что Джо Трюдо — альтер эго канадского премьера: «глава правительства днем, лихой разбойник ночью», пишет Toronto Life.

— Claudia Fox Reppen (@ClaudiaFoxRepp) 14 февраля 2017, 20:42

Газета Toronto Star напоминает, что ранее в феврале у Спайсера возникли трудности с произнесением имени премьер-министра Австралии. Вместо Малкольма Тернбулла он в ходе брифинга назвал его Малкольмом Трамблом.

4 февраля во время выпуска SNL американская актриса Мелисса Маккарти спародировала общение пресс-секретаря Белого дома с журналистами. В восьмиминутном скетче она представила чиновника раздраженным и агрессивным. «Спайсер» даже давил репортеров подиумом и поливал из водяного пистолета.