На церемонии награждения биатлонистов перепутали российский гимн

Во время церемонии награждения биатлонистов после эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене перепутали российский гимн. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Организаторы включили произведение Михаила Глинки, которое было гимном России с 1990 по 2001 годы. Российские биатлонисты, завоевавшие золотые медали в эстафете на чемпионате мира, исполнили действующий гимн, композицию Александра Александрова, а капелла. Микрофон им вынес комментатор Дмитрий Губерниев.

Ошибка была исправлена лишь после того, как мелодия Глинки доиграла до конца. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принес свои извинения.

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что рад тому, как болельщики поддержали спортсменов и спели гимн России вместе с ними после ошибки организаторов. «В моей карьере такое произошло впервые. Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю точку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн», — приводит слова Шипулина ТАСС.

18 февраля сборная России по биатлону впервые с 2008 года завоевала золото чемпионата мира в эстафете. За команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Второе место заняли французы, отставшие от россиян на 5,8 секунды. Третьими финишировали австрийцы.