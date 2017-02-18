Российские биатлонисты впервые с 2008 года завоевали золото ЧМ в эстафете

Российские биатлонисты заняли первое место в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За российскую команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Четыре этапа по 7,5 километров были преодолены за 1 час 14 минут и 15 секунд. Россияне использовали три дополнительных патрона. Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года.

Второе место заняли французы, отставшие от россиян на 5,8 секунды. Третьими финишировали австрийцы.

Чемпионат мира завершится 19 февраля женским и мужским масс-стартом.