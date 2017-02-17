Олимпийский чемпион посчитал российских биатлонистов подорвавшимися на мине

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Слова эксперта приводит «Р-Спорт».

«В начале не настораживало все это, команда готовилась к чемпионату мира. У нас были пять или шесть человек, которые могли претендовать на медали. К чемпионату мира они как будто подорвались на какой-то мине — и не бегут, и не стреляют. Как я рассчитывал на Логинова, но такой провал. Дай бог, одиночный. Надо все досконально проанализировать», — заявил Алябьев, отметив, что в неудачном выступлении женской команды винить стоит не только тренеров.

«Валить все на тренеров неправильно, спрос должен быть и со спортсменов, они же не маленькие. Они должны помогать тренерам. Надо принимать глобальное решение. Что-то потеряно, думали, что дисциплина, но отношения внутри команды хорошие», — подчеркнул специалист.

17 февраля россиянки заняли десятое место в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. В составе команды выступили Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Победу одержали немецкие спортсменки. На следующий день состоится мужская эстафета. Национальную команду представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин .

На данный момент в активе сборной России бронзовая медаль, завоеванная в смешанной гонке в первый день соревнований. Чемпионат мира проходит с 9 по 19 февраля.