Объявлен состав мужской сборной России в эстафете на ЧМ по биатлону

Биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выступят в составе сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Гонка состоится в субботу, 18 февраля. Начало запланировано на 16:45 по московскому времени. Каждый спортсмен преодолеет дистанцию 7,5 километра.

17 февраля женская сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой заняла десятое место в эстафете. До последнего этапа команда шла на четвертом месте, однако вышедшая на дистанцию последней Акимова упала и повредила винтовку. На первом огневом рубеже она допустила четыре промаха и отправилась на штрафной круг. Первое место заняли спортсменки из сборной Германии.

Чемпионат мира проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля. В последний день соревнований состоятся женский и мужской масс-старты.