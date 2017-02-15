Олимпийский чемпион сравнил атмосферу в сборной России по биатлону с похоронной

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что атмосфера в сборной России на чемпионате мира похожа на похоронную. Слова эксперта приводит «Р-Спорт».

«Я присутствую третий день. Знаете, как будто кого-то похоронили. Ни улыбок, ни интересного общения. Просто не узнаю российский биатлон. Самое страшное, что пробежав гонку, они на следующий день опять тренируются», — рассказал Тихонов, выразив мнение, что в неудачном выступлении женской национальной команды виноваты тренеры.

«С девочками я здесь увиделся, поздоровался. Со Старых брать что-либо трудно — девушка три года мучилась, родила ребенка. Акимова еще не набралась опыта. Скажу прямо: все претензии — от руководства и до тренеров женской команды», — подчеркнул олимпийский чемпион.

На чемпионате мира в австрийском Хохфильцене российские девушки не сумели завоевать ни одной медали в индивидуальных стартах. В индивидуальной гонке, состоявшейся 15 февраля, лучшей стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Победу одержала представительница Германии Лаура Дальмайер.

На мировом первенстве, проходящем с 9 по 19 февраля, женщинам предстоит выйти на старт в эстафете и масс-старте.