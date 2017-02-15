Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о проблемах в составе женской сборной России по биатлону. Слова Резцовой передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 февраля.

«На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход», — отметила спортсменка.

Также Резцова выразила уверенность, что в происходящем виновно руководство Союза биатлонистов России (СБР) и главный тренер сборной Александр Касперович. «Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IBU», — сказала Резцова.

Она добавила, что не ждет медалей от женской сборной России в грядущей индивидуальной гонке.

На данный момент российские биатлонистки на первенстве мира не сумели завоевать личных наград. Ранее Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами чемпионата мира в составе сборной России в смешанной эстафете.

Женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени. За сборную России побегут Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова.

Чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.